Eliane Giardini entrega curiosidades dos bastidores de Mania de Você com Mariana Ximenez

Eliane Giardini está prestes a estrear uma nova novela. Após arrasar em Terra e Paixão, a atriz vive uma nova personagem em Mania de Você, Berta, dona de uma das maiores fortunas da região onde se passa o folhetim. E ela foi a convidada do programa Mais Você desta segunda-feira, dia 9, para falar sobre a nova trama - além de tomar café da manhã com Ana Maria Braga.

Berta é uma mulher inteligente, sofisticada e tem um profundo amor e carinho pelo neto Tomás, fruto da relação de seu filho Henrique com a nora Íris. E sabe quem vive Íris? Mariana Ximenez. Por conta disso, Eliane aproveitou para encher a companheira de telas de elogios.

No papo com a apresentadora, Eliane contou histórias de bastidores ao lado da amiga no último dia de gravações em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

- A gente estava em Angra e todo o dia era aquela coisa: um peixinho grelhadinho, uma saladinha... Porque a Mariana é uma coisa, diz Eliane.

- E ela come? Como ela come? Parece que não come nada!, brincou Ana Maria.

Então Eliane contou uma situação inusitada dos bastidores e fez uma proposta à Mariana:

- Falei: Mari, vamos comer no último dia pelo menos um camarãozão fritão? E vem uma cerveja gelada! Foi uma noitada! Uma maravilha! Ficou marcado isso na nossa história. Eu piso na jaca, ela não. Ela é super disciplinada. Eu mantenho uma dieta bacaninha, mas não sou uma pessoa assim, contou Eliane.

Ainda durante o programa, a atriz também contou como é Mariana nos bastidores e revelou que a atriz é muito ligada em tudo.

- Ela tem muitos talentos! É uma excelente atriz, mas é muito ligada em muitas coisas. Ela é uma pessoa que o dia dela tem 40 horas. Ela está do seu lado fazendo maquiagem e está produzindo festas de amigos, exposições, vernissages, dá ideias, produz festa de alguém da técnica e vai atrás da padaria para conseguir o bolo... Ela é muito ligada no entorno, finaliza atriz.

Muito amor entre essas duas!