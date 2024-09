Maria Alice e Maria Flor conhecem o irmão, José Leonardo

Fofura demais! Maria Alice e Maria Flor conheceram o irmão, José Leonardo, na manhã desta segunda-feira, dia 09. O pequeno, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chegou ao mundo no último domingo em uma maternidade em Goiânia.

Mãe coruja, Virginia fez questão de mostrar o encontro através dos stories. Maria Flor https://www.estrelando.com.br/nota/2024/09/09/virginia-fonseca-compartilha-novos-registros-de-jose-leonardo-e-mostra-semelhanca-com-irma-299649foi a primeira a conhecer o bebê. A pequena chegou comendo uma tapioca e, assim que viu o pequeno, pediu para colocar ele em seu colo.

Em seguida, Maria Flor chegou com uma roupa do personagem Hulk. E também brincou de ser médica do irmão após colocar luvas na mão.