Fabiana Justus recebe homenagem de aniversário da mãe: Você é maravilhosa

Fabiana Justus completa 38 anos de idade nesta segunda-feira, dia 9, e não perdeu a oportunidade de abrir o coração sobre o momento especial. A influenciadora digital passa por um longo processo na luta contra o câncer, mas sempre se manteve positiva e sorridente.

Agora, a filha de Roberto Justus escreveu nas redes sociais um texto agradecendo aos carinhos que recebeu de sua família, de seus amigos e dos fãs:

Hoje comemoro meus 38 anos e também cinco meses desde meu renascimento! Sentei aqui para escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda. Agradecer por receber TANTO amor de todos a minha volta (de vocês também).

Justus também fala que apesar de ter sido um ano desafiador, ela aprendeu muito com tudo que aconteceu:

Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou MUITO. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem. Me trouxe muitas bênçãos. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos, porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa. Que fiz e farei sempre de tudo para estar aqui e poder viver intensamente com as pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo que me trouxe os piores momentos da minha vida me trouxe os melhores momentos também. E é neles que eu prefiro focar. Porque daqui pra frente eu espero que minha vida seja repleta deles, dos momentos bons, de sorriso no rosto, de felicidade.

Ela finaliza falando que não mudaria nada em sua história e agradece novamente por tudo:

As coisas mais simples se tornaram enormes alegrias. Então eu agradeço por tudo. Não mudaria nada na minha história pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais!

Mas não foi só a aniversariante que abriu o coração! Sacha Chryzman, mãe de Fabiana, se derreteu pela filha e fez uma homenagem para ela nas redes sociais. Com um vídeo cheio de fotos e momento entre as duas, Sacha deixou um recado de carinho para ela na legenda:

Hoje é seu dia! Quanta alegria! O dia 9/9 sempre foi uma data muito importante para mim, o nascimento da minha filha, mas esse 9 de setembro é muito especial, pois tem o gosto da sua vitória, gosto de alegria e superação!, começou ela.

Ela também declara o amor para a filha e ressalta o quão maravilhosa é:

Fabi, eu sempre te falei e continuarei falando que você é abençoada e protegida por Deus, e ELE continuará te trazendo tudo de bom que você desejar na vida, pois você merece filha! Você é maravilhosa em TODOS os sentidos, e eu te amo e admiro infinita e incondicionalmente!

Por fim, ela deseja muita saúde, felicidades e alegrias para Fabiana, e diz que estará sempre ao seu lado:

Sua vida será sempre repleta de saúde, felicidade, realizações e sucessos, sempre ao lado do Bruno, da Kiki, da Nena e do Luigi , e de mim enquanto eu viver! E te peço para que quando eu ficar muito velhinha, você continue cuidando de mim, me dando seu amor, eu prometo não ser uma velhinha chata e nem te dar trabalho! Te amo demais!