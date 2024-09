Nicolas Prattes surpreende ao chamar Sabrina Sato de noiva no Domingão com Huck

O amor está no ar em 2024! Alguns casais de famosos deram um passo a mais no relacionamento. No dia 8 de setembro, por exemplo, Nicolas Prattes surpreendeu a todos ao chamar Sabrina Sato de noiva no Domingão com Huck.

A fala aconteceu durante uma entrevista com o elenco da novela Mania de Você, que estava em peso no palco do dominical. Luciano Huck, que também foi pego de surpresa com a novidade, puxou o assunto para introduzir um vídeo que Sabrina havia gravado para o rapaz.

- Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas, disse o apresentador.

Então Prattes rebateu:

- Agora é noiva!

No vídeo, Sabrina disse:

- Nicolas, meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das 9, ser protagonista. Estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito, e tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre. Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tenho mania de você, mania de Nicolas.

Após o vídeo, Nicolas continuou:

- É a parceira da minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria alguém assim. Ela é uma pessoa pra cima e coloca a gente pra cima junto.

Os dois assumiram o relacionamento no Carnaval de 2024.