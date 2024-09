Preta Gil fala sobre retirada do reto e nova fase no tratamento

Preta Gil concedeu uma entrevista ao Fantástico, no último domingo, dia 8, para fala sobre a volta do câncer. Como você viu aqui, após entrar em remissão, a cantora descobriu, através de um exame de rotina, que a doença tinha voltado em quatro lugares diferentes.

- Eu estava assim, desencanada, feliz. Fui para o hospital fazer o check-up tranquila e aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável como essa no exame de rotina. Agora com a presença de quatro focos de tumor no meu organismo.

Durante o bate-papo, Gil refletiu sobre o que viveu até o momento durante o tratamento contra a doença e revelou que precisou retirar o reto:

- Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade.

Apesar das dificuldades, Preta segue otimista e confiante no tratamento:

- Eu sou uma Preta mais forte em vários aspectos e hoje eu tenho mais sede de viver ainda. Eu acho que dessa vez pode até ser mais difícil por um lado, mas eu vou encarar com ainda mais dignidade e coragem.

E continua:

- Eu faço questão de falar abertamente, justamente com essa intenção assim, de que as pessoas não se envergonhem, que elas peçam ajuda, que elas se cerquem de pessoas que as amam, porque cada um reage de uma maneira, mas isso é muito importante: rede de apoio.

Novo amor

Preta ainda falou um pouco sobre seu novo relacionamento com o cantor O Kanalha. Sem citar nomes, a cantora, que se divorciou de Rodrigo Godoy pouco tempo após receber o diagnóstico, disse estar muito feliz com o novo amor:

- [Meu coração] está batendo, está batendo muito forte, graças a Deus, estou amando uma pessoa. [Está me fazendo] muito bem, muito bem, muito bem, estou muito feliz. Estou confiante em tudo, confiante no amor, confiante nas pessoas, nos médicos, em Deus, nos meus orixás, nas minhas santinhas.