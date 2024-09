Projeto de natação em S.Bernardo leva esperança a crianças

Em ano de Olimpíada, as conquistas brasileiras televisionadas servem de inspiração para crianças espalhadas pelo País. E as próximas estrelas olímpicas na natação podem sair do Grande ABC, ou mais precisamente de São Bernardo, na parceria entre a ONG PMMR (Projeto Meninos e Meninas de Rua) e a Academia Atlantis.

A iniciativa disponibiliza aulas gratuitas a crianças entre 7 e 11 anos que fazem parte do projeto, e os alunos que se destacam nas atividades são selecionados para competições.

Com mais de 40 anos de história, a PMMR é uma entidade que atua na promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes e de famílias de São Bernardo que se encontram em situação de vulnerabilidade social. De acordo com Marco Silva, coordenador geral do projeto, a ideia de promover a prática da natação veio pelo alto custo da modalidade.

“É um esporte caro, nem todos tem condições de pagar uma mensalidade, e nós vemos a dificuldade de muitas pessoas para conseguir vagas através da Prefeitura. É uma parceria que dá resultado, vemos as crianças empolgadas, e os pais também sentem a evolução de seus filhos na água”, diz ele.

As turmas são abertas a cada início de ano, quando é definida a quantidade de alunos e de turmas participantes. O montante podendo sofrer alterações ao longo do tempo, seja por faltas acumuladas nas aulas, ou por desistências. Atualmente, são cerca de 60 alunos.

As atividades acontecem duas vezes por semana, às segundas e às sextas-feira, às 10h e às 16h. De acordo com Agnaldo Arsuffi, representante da academia, além da competição, o principal objetivo das aulas gratuitas é educar os jovens. “Queremos, inicialmente, ensinar as crianças a nadar. É sobre dar confiança em relação ao que fazer em uma piscina, praia, ou outros lugares públicos. Para as crianças que tenham uma aptidão maior e queiram dar continuidade na prática, ampliamos os treinamentos para que sejam encaminhadas às primeiras competições”, explica.

Um dos alunos que se destacaram nas aulas é João Victor Duarte, 13 anos. O jovem participa da iniciativa há três anos e, atualmente, se prepara para seus primeiros torneios, apesar de se revelar nervoso para competir. “Sempre gostei de nadar, desde os 7 anos. Às vezes penso sobre me tornar profissional, já que é algo que gosto muito”, diz o mini-atleta.

Há também crianças que iniciaram recentemente sua experiência na água, caso de Breno Mendonça, 10 anos. “Não sabia nadar antes de entrar no projeto, mas aprendi bem rápido. Na primeira aula já consegui sair nadando”, brinca o menino.

Para o pai de Breno, Adriano Mendonça, uma ação como a do PMMR serve também de distração para as crianças da região. “É uma atividade que tira os garotos de casa, também é algo diferente da rotina escolar, além de ajudar bastante na saúde”, relata o morador de São Bernardo.





OUTROS PROJETOS

Além da natação, o PMMR promove o Futebol Callejero, modalidade educacional em que antes da partida, as equipes decidem de forma consensual as regras que irão adotar e, depois da disputa, se reúnem para discutir se os jogadores respeitaram as normas combinadas. O vencedor não é o time que mais vezes balançar as redes, mas o mais disciplinado em campo.

De acordo com Marco Silva, o objetivo do PMMR é ampliar a modalidade, que tem cerca de 45 participantes por partida e já está consolidada como uma das mais populares da ONG. “É uma modalidade importante, reconhecida pelas famílias. Queremos levá-la à periferia da Capital e também outros bairros de São Bernardo, como o Jardim Silvina”, explica o coordenador geral Marco Silva. Segundo ele, o objetivo é triplicar o número de jovens praticantes do Futebol Callejero.