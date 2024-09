Grande ABC tem 913 vagas de trabalho nos centros públicos

As prefeituras do Grande ABC mantêm setores destinados a realizar a intermediação entre empresas e pessoas à espera de trabalho. Nesta semana, em quatro municípios, são ofertadas 913 vagas de emprego destinadas a profissionais de diversas áreas e com variados graus de escolaridade.

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá abrirá na próxima semana com 212 oportunidades. Entre as diversas funções disponíveis estão: ajudante de produção, coquilheiro, costureira, motorista de caminhão basculante, motorista operador de munck, operador de caixa, operador de cobrança, meio-oficial de mecânico de refrigeração, mecânico de máquinas pesadas, entre outras. A lista completa pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André são 146 vagas, que podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. E pelo portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial deve-se comparecer ao Paço Municipal. Os candidatos estão sujeitos à verificação de perfil profissional e disponibilidade da vaga na data da pesquisa.

Em Diadema, o Centro Público de Emprego e Renda tem 138 vagas, para todos os níveis, incluindo 20 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e cinco de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Caetano 417 ofertas nesta semana. É necessário acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e acessar o Portal do Emprego. Todo o processo é feito pela internet.