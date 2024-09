Motoristas encontram fluxo travado na Anchieta e Imigrantes sentido SP

Segundo as últimas atualizações da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Rodovia Anchieta apresenta tráfego lento no sentido São Paulo, entre os km 13 e 10, além dos km 20 e 17, ambos devido ao excesso de veículos.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal entre os km 62 e 40, com restrição para veículos pesados. Entretanto, entre os km 18 e 14, também no sentido capital, há lentidão pelo excesso de veículos. Os demais trechos estão com tráfego normal.

Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta. O tempo está encoberto, com visibilidade parcial e neblina no topo da serra. O SAI opera normalmente no esquema 5X5, com descida pela pista sul da Via Anchieta e da Imigrantes e subida pela pista norte de ambas as rodovias.