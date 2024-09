Ceará vence Operário e cola no G-4 em jogo marcado por confusão na Série B

O Ceará venceu o Operário pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste domingo, na Arena Castelão, válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aylon e Erick Pulga marcaram os gols da vitória. O visitante diminuiu com Daniel. Com muitos expulsos na reta final, o jogo ganhou maior emoção nos últimos minutos.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 39 pontos e subiu para o quinto lugar, atrás apenas de Santos, Novorizontino, Mirassol e Vila Nova, que compõem o G-4. E completou a quarta partida seguida sem derrota na competição. O Operário, que teve um início forte, caiu de rendimento e está em 12º, com 33.

O Ceará chegou pela primeira vez aos seis minutos do primeiro tempo, quando Lucas Mugni cobrou falta e Maxwell, do Operário, tocou de cabeça e quase marcou contra. O time paranaense respondeu aos 16, com Boschilia servindo Maxwell, que mandou por cima. No lance seguinte, os visitantes balançaram as redes, mas a arbitragem assinalou falta em jogada aérea.

O Operário ficou mais tranquilo na partida e passou a causar perigo ao gol do Ceará. Aos 25 minutos, em cobrança de falta de Boschilia, a bola foi desviada por Rafael Machado e quase enganou o goleiro Richard.

Quando o jogo parecia perder intensidade, o Ceará abriu o placar. Aos 43, Pulga fez boa jogada pela esquerda e o atacante Aylon aproveitou falha do goleiro Rafael Santos para ir para o intervalo em vantagem. Os times ainda tiveram oportunidades no primeiro tempo, mas a etapa terminou com resultado positivo para o time cearense.

No segundo tempo, o Ceará voltou decidido a vencer a partida. Logo no primeiro minuto, Pulga tentou cruzar e a bola encobriu o goleiro Rafael Santos, quase marcando o segundo. O arqueiro do Operário voltou a trabalhar bem aos 17, quando Saulo Mineiro e De Lucca tentaram, mas pararam em duas boas intervenções.

Rafael Santos segurou mais uma finalização aos 27 minutos, desta vez de Recalde. No minuto seguinte, ele não conseguiu evitar o segundo gol do Ceará. Erick Pulga aproveitou cruzamento da direita e tocou de cabeça para ampliar a vantagem na Arena Castelão. Atrás do marcador, o Operário chegou com perigo e o goleiro Richard segurou as ofensivas dos paranaenses.

No final do jogo, o Operário diminuiu. Aos 50 minutos, a defesa do Ceará errou e Daniel aproveitou boa jogada de Rodrigo Rodrigues para tocar por baixo do goleiro: 2 a 1. O goleiro Rafael Santos e o atacante Saulo Mineiro foram expulsos nos acréscimos. Mesmo lesionado, Felipe Augusto terminou a partida no gol do Operário, que já tinha feito cinco substituições.

Ainda na reta final, após análise do VAR, Maxwell foi expulso. No último lance do jogo, Felipe Augusto fez uma grande defesa em cobrança de falta. O resultado foi bastante comemorado pelo Ceará.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (15), às 18h30, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá. O Operário tentará sua recuperação no mesmo dia, às 15h, diante do Coritiba, no estádio Germano Kruger.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 OPERÁRIO

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Lourenço), De Lucca (Jean) e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro, Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga (Talisson). Técnico: Léo Condé

OPERÁRIO - Rafael Santos; Thales Oleques, Fagner Alemão, Willian Machado e Pará; Jacy (Rodrigo Lindoso), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia (Rodrigo Rodrigues); Felipe augusto, Vinícius Mingotti (Daniel) e Maxwell (Filipe Claudino). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Aylon, aos 43 minutos do primeiro tempo; Erick Pulga, aos 29, e Daniel, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia, Richardson, Jean e Saulo Mineiro (Ceará); Vinícius Diniz, Rodrigo Lindoso, Daniel, Jacy e Willian Machado (Operário).

CARTÕES VERMELHOS - Saulo Mineiro (Ceará) e Rafael Santos e Maxwell (Operário).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).