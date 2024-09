Bolívia declara emergência nacional por causa de incêndios e pede assistência internacional

O governo da Bolívia declarou emergência nacional no sábado, 7, devido aos maiores incêndios florestais ocorridos no país andino até agora neste ano, que consumiram quase quatro milhões de hectares de pastagens e florestas. Os incêndios também contaminaram grande parte das cidades com fumaça, levando o Ministério da Saúde a declarar um alerta de saúde devido à má qualidade do ar, especialmente nas cidades do leste.

O ministro da Defesa boliviano, Edmundo Novillo, anunciou durante uma reunião com representantes diplomáticos credenciados na Bolívia que estava buscando apoio internacional para combater os incêndios.

Venezuela, França e Brasil se comprometeram a ajudar, disse a ministra das Relações Exteriores da Bolívia, Celinda Sosa.

Até o momento, cerca de 3,8 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo, dos quais 60% são pastagens e 40% florestas, enquanto várias áreas protegidas na Amazônia boliviana foram afetadas, disse o ministro do Meio Ambiente boliviano, Alan Lisperguer.

Os incêndios florestais começaram há três meses, mas nas últimas semanas se espalharam e ficaram fora de controle. O governo mobilizou cerca de 5 mil bombeiros voluntários. Três helicópteros-tanque se mostraram insuficientes para conter o avanço das chamas.

Embora não tenham sido registradas mortes, as chamas queimaram gado e animais selvagens e forçaram a evacuação de pequenas comunidades e fazendas. Vários dos incêndios começaram na Amazônia brasileira, de acordo com as autoridades.

Na Bolívia, os fazendeiros queimam terras devolutas para renovar pastos e abrir caminho para novas terras agrícolas, mas esses incêndios muitas vezes ficam fora de controle. Quatro pessoas foram presas por provocar incêndios e 51 processos foram iniciados, disse Novillo.