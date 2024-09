Alex Manente faz carreata pelas ruas do Centro

O candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), fez ontem carreata pelas ruas do Centro com partida em frente ao comitê, na Avenida Marechal Deodoro. Ao longo do trajeto, caminhões de som, carros, motos e pedestres acompanharam o desfile.

Acomopanhado pela esposa, a psicóloga Mariana Manente, pelos filhos Lorenzo e Nicole, por vereadores da coligação São Bernardo que Segue em Frente (federação Cidadania-PSDB, PL, MDB, PSD, Progressistas e Solidariedade) e de apoiadores, Manente lembrou de recursos que já enviou para o município, como os R$ 16 milhões para a saúde neste ano. Ele tem duas décadas de vida pública e há dez anos ocupa o posto de deputado federal.



Em um trecho do percurso, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, Manente desceu do caminhão e andou com os aliados. Na Avenida Kennedy, ele falou das ações que pretende adotar para que o local volte a ser um grande polo de gastronomia e de lazer do município. Também explicou que pretende revitalizar o entorno do Ginásio Poliesportivo, em parceria com a iniciativa privada. “Vamos implementar a muralha digital e transformar São Bernardo em uma cidade segura”, disse. “Vamos retomar o potencial da Kennedy e fazer a concessão do Poliesportivo, para que seja a maior arena da Região Metropolitana.”