Sheila Mello aproveita sol da Bahia para renovar o bronzeado: Aquece meu coração

Sheila Mello aproveitou o lindo Sol da Bahia para renovar o bronzeado neste final de semana. A ex-dançarina do grupo É o Tchan comentou sobre a beleza do por do sol baiano e como ele aquece o coração.

Bahia e pôr do sol, uma combinação que aquece meu coração. Cada fim de tarde traz uma beleza única, escreveu Sheila em uma publicação no Instagram.

Vale lembrar que a ex-dançarina do É O Tchan fez muito sucesso no estado do nordeste, mas Sheila é nascida em São Paulo.

Quem não gostaria de estar se bronzeando também nesse lugar lindo brasileiro?