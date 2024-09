Lexa revela que já escolheu data do casamento mas vai manter segredo: - Para não dar azar

Vem festança por aí! Com planejamento do casamento a todo vapor, Lexa contou que ela e Ricardo Vianna já estão com a data definida. Para o colunista Leo Dias, a cantora explicou que não vão contar o dia exato muito antes para não dar azar.

- Está vindo! Vem ano que vem [o casamento]. Já temos data, mas não posso falar para não dar azar. Esse ano a gente vai fazer alguma festinha para comemorar o noivado. A gente já vai fazer uma no no mês que vem.

Falando sobre aumentar a família, Lexa revelou que o sonho de se tornar mãe está cada vez mais próximo. Segundo a cantora, 2025 promete mais do que o casamento com Vianna.

- Tenho vontade de ser mãe, mas acho que ano que vem. Ano que vem estou prometendo um monte de coisa.