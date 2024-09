Adriana Sant'Anna traz atualizações sobre Rodrigão: Saiu o resultado da biópsia

Adriana Sant'Anna contou neste domingo, dia 8, que existem novas atualizações no caso médico do marido, Rodrigão. De acordo com a sua esposa, o resultado da biópsia feita no tumor retirado saiu.

O ex-BBB foi internado após sangramento abdominal e passou por diversas cirurgias. Adriana usou os Stories para trazer novas informações sobre o marido:

Bom dia. Estou passando para dizer que o resultado da biópsia do tumor que foi retirado saiu na sexta-feira. Rodrigo vai gravar um vídeo hoje para compartilhar com vocês.

Que tudo fique bem!