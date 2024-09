Bibliotecas têm programação especial em setembro

As bibliotecas municipais de Santo André estão com uma programação especial em setembro. Além de contação de história, haverá ações de acessibilidade e inclusão, além de roda de conversa com foco na melhora da autoestima. A iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade das bibliotecas e promover a utilização desses espaços públicos para proporcionar experiências educativas e culturais.

Uma das mais conhecidas histórias do folclore brasileiro, a lenda da Vitória Régia, contada por Daniela Gomes, abre a programação na segunda-feira (9), na Biblioteca Parque Erasmo Assunção, às 10h e às 14h. Quem perder pode conferir a história na segunda-feira (16), na Biblioteca Cecília Meireles, que fica no Parque das Nações.

No dia 19, a Biblioteca da Via Palmares recebe a arte-educadora Soraia Salles para contar a história Atrás da Mata Tem..., inspirada no livro Meu Vô Apolinário, do consagrado autor indígena Daniel Munduruku, em dois horários, às 10h e às 14h.

No dia 13, a atividade tem foco na inclusão. Na Biblioteca Vila Linda, às 10h, terá início ação de sensibilização sobre acessibilidade e inclusão do público escolar por meio de vivência com a servidora Márcia Sousa, deficiente visual, e fantoches com Ive Hiluany. Esta ação vai acontecer também no dia 27 (sexta-feira), na Biblioteca Cecília Meireles, às 10h.

A programação traz ainda a roda de conversa Melhorando a autoestima, coordenada pelos terapeutas Paulo Petreca e Lúcia Petreca, no dia 24, às 14h30, na Biblioteca Cecília Meireles.Não é necessário fazer inscrições antecipadas.