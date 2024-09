Três décadas de Palavra Cantada

O grupo Palavra Cantada, formado por Sandra Peres e Paulo Tatit, comemora 30 anos de carreira com o lançamento do álbum Cenas Infantis. O novo trabalho, o 20º da dupla, apresenta 12 canções inéditas e uma regravação, prometendo manter o encantamento que marcou a trajetória da parceria, além de consolidar seu legado no universo musical para crianças.

O processo de criação de Cenas Infantis começou em junho do ano passado e levou três meses para ser concluído. O álbum inclui o single Boi Zé Bu, que estreou em junho deste ano, e o clipe da canção >Liberem os Brigadeiros Antes dos Parabéns, dedicada a Rita Lee, com lançamento simultâneo, além de Chama Pra Dançar, em homenagem a Gilberto Gil e que tem a participação especial de Chico César.

Sandra Peres e Paulo Tatit fundaram a Palavra Cantada em 1994 com o objetivo de criar músicas que refletissem a experiência e o imaginário infantil. Desde então, a dupla acumulou 430 composições autorais e um canal no YouTube com 2,3 bilhões de visualizações.

Em entrevista ao Diarinho, Sandra Peres destaca a importância do compromisso que a dupla carrega em participar da infância de tantas crianças ao longo de 30 anos de Palavra Cantada. “A primeira grande responsabilidade está na própria música, porque as crianças repetem o que ouvem e veem. A responsabilidade é promover essa nutrição musical”, explica. Questionada sobre o que mudou nestas três décadas de carreira, ela afirma que nada mudou. “Nossos valores continuam os mesmos, só aumentou o nosso compromisso com o que cantamos, pois hoje as crianças têm acesso fácil a muitas coisas”, diz a fundadora, ao destacar ainda que “as boas músicas são as melhores influências”.

Paulo Tatit, por sua vez, enfatiza a apreciação das crianças pela música e o prazer de ver seu impacto nas novas gerações. “O legal de fazer música para criança são as infinitas possibilidades de criar”, revela. O álbum >Cenas Infantis já está disponível nas principais plataformas de streaming.