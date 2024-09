Lucca vence duelo e se livra da berlinda de Estrela da Casa

Neste sábado, dia 7, Lucca e Leidy Murilho se enfrentaram no duelo de Estrela da Casa, para definir aquele que conseguiria conquistar mais votos de público e se livrar da berlinda da semana. Enquanto a cantora trouxe mais uma representação do gospel pop, o artista seguiu no sertanejo.

Os dois artistas tiveram o dia inteiro para ensaiar e entrar no mood, tendo a certeza de que entregariam tudo no palco e garantiriam mais uma semana no programa. É importante lembrar que ambos foram indicados por Gael na última quinta-feira, dia 5, quando ele se tornou a Estrela da Semana.

Dessa vez, Leidy escolheu a música Faz um Milagre em Mim, de Regis Daneses, uma canção que, segundo ela, já estava acostumada e se sentia confortável de interpretar e arrasar para o público.

Por sua vez, Lucca escolheu Jorge e Matheus, com a música A Hora é Agora, para poder agitar e conquistar os votos de quem estava ligadinho no programa.

É importante lembrar que a escolha foi completamente do público que decidiu quem venceu o Duelo e conseguiu se livrar da berlinda de Estrela da Casa. Desta maneira, depois de votar muito no site oficial, Lucca foi definido como o vencedor, enquanto Leidy seguirá para a Batalha, que acontece na próxima terça-feira.