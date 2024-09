Filippi perde apoio de petistas em meio à campanha pela reeleição

A candidatura à reeleição do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), perdeu força dentro das próprias fileiras petistas. Renato Moreni, também conhecido como Renato do GEB, militante da sigla, manifestou descontentamento após ter seu nome retirado da chapa de postulantes à vereança. Sua exclusão da disputa resultou na debandada de um grupo que, como represália, decidiu não apoiar o projeto de reeleição do chefe do Executivo.

Ao Diário, Renato Moreni compartilhou que sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2022 obteve 7.318 votos e afirmou que tinha forte apoio local, capaz de obter 2.300 votos em Diadema. Por isso, acreditava estar apto para concorrer à vereança. “Temos uma longa história política na cidade, temos uma trajetória de defesa das questões sociais e populares, construída com muita luta e dedicação. Um coletivo me indicou para ser candidato, e começamos a construir essa candidatura com apoio de muitos militantes”, disse.

Entretanto, em uma reunião realizada na fase de pré-campanha, a direção municipal do PT decidiu, segundo ele, sem justificativas claras, retirar seu nome da lista de candidatos. “Tínhamos uma história de liderança política comprovada nas urnas, o que nos qualificava para estar na chapa. Porém, infelizmente, neste ano houve uma reunião na qual se decidiu, de forma genérica, sobre as eleições municipais e nela votou-se, inicialmente, pela não adoção de critérios específicos para indicar os nomes da chapa e, depois, para retirar nomes da lista”, afirmou Moreni, ao relembrar o momento em que sua candidatura foi rejeitada.

Renato recorreu da decisão ao diretório estadual, que acompanhou a decisão de Diadema. Agora o processo seguiu para a direção nacional do partido e o grupo aguarda uma resposta oficial.

“Nosso grupo tem mais de 700 filiados no PT de Diadema, quatro integrantes no diretório municipal e um na executiva. Ainda assim, fomos excluídos do processo, o que levou a uma ruptura significativa dentro do partido”, afirmou Moreni, destacando que parte de seu grupo está deixando o apoio à reeleição de Filippi.

Dentre os primeiros a se afastar estão os ex-secretários gerais do PT Rodolfo Vicente e Eduardo Ayres. Segundo Moreni, cerca de 700 filiados da sigla consideram seguir o mesmo caminho. “Agora, estamos organizados e vamos focar na construção de um novo projeto para 2026”, afirmou.

RESPOSTA

Em resposta, o presidente do PT em Diadema, vereador Josa Queiroz, afirmou que a candidatura de Moreni não foi homologada devido ao não cumprimento de requisitos internos do partido, sem especificar quais motivos foram determinantes para a decisão.

“Isso resultou na saída de duas pessoas e no pedido de afastamento de um militante. Renato está mentindo ao afirmar que pediu para sair do partido”, declarou Josa, alegando também que a informação de que centenas de petistas estariam desfiliando-se do partido não é real.