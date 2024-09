Igor Rickli posta vídeo de Antônio emocionado com fim das gravações de Família é Tudo e encanta internautas

Explodindo o fofurômetro! Neste sábado, dia 7, Igor Rickli mostrou o momento em que Antônio chegou emocionado após as gravações de Família é Tudo. O jovem vive Pudim na novela das sete e com o fim da trama cada vez mais próximo, ele desabafou com o pai.

Na legenda, Igor explicou melhor o que o filho estava passando. O cantor e ator aproveitou para contar que o pequeno reclamou que vai sentir saudades dos amigos e do elenco da novela das sete da TV Globo.

As gravações da novela estão chegando ao fim. E foi assim que Antônio chegou em casa hoje. Extremamente emotivo. Mesmo sendo uma criança, em toda sua sensibilidade, experiência o final de um ciclo que pra ele foi muito importante. Conversamos um pouco e ele falou de tudo que viveu, da saudade que vai sentir, dos amigos que fez... ele chorou, e depois sorriu consciente de que tudo o que ele viveu, foi muito incrível! Família É Tudo vai ficar pra sempre nos nossos corações.