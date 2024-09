Nova era! Anitta revela detalhes da nova fase da sua vida: Eu queria provar tudo

Nova fase da vida! Anitta como sempre vem com declarações polêmicas e, dessa vez não foi diferente. A cantora revelou ser uma nova mulher durante a entrevista para o programa El Gordo y La Flaca.

Após muitas declarações sobre sua vida íntima, a artista relatou que agora só se sente mais a vontade em ir para a cama quando existe conexão:

- Já me diverti muito e fiz muitas coisas em minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu queria provar de tudo. Hoje, com 31 anos de idade, creio que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira trocar energia com alguém, tenho que senti-la de verdade. Estou no momento mais de me guardar, de me privar, para algo mais que me toque por dentro. Em trio, a comunicação é sempre demais. No sexo, a conexão de duas pessoas é melhor.

Continuando com as revelações, Anitta contou que todas as experiências pelas quais passou foram importantes para que entendesse melhor como queria a vida.

- Sexo é algo divertido, mas fazer amor, quando tem uma conexão com alguém, é algo muito distinto, e não há uma orgia com 50 pessoas que se compare. E não me arrependo que antes eu era louca, fazia de tudo. Creio que são fases da vida. Me diverti muito. E também, precisei fazer isso para me entender como ser humano livre. A gente sempre vê a sociedade tratar com naturalidade quando o homem faz esse tipo de coisa. Para mulheres, não. Então, sinto que foi uma fase da minha vida em que pude entender todos os tipos de vida que há. Hoje em dia, não me vejo fazendo nada mais nada assim. Eu gosto de valorizar essa troca de energia com alguém. Creio que energia sexual hoje em dia é muito poderosa para que eu compartilhe com alguém muito especial.

Além disso, Anitta abriu o coração sobre suas plásticas, dizendo que foi um trabalho e tanto para chegar em um corpo e rosto que ela gostasse. A cantora contou que seu nariz e seios eram muito grandes, então foram as primeiras cirurgias que realizou.