Moraes tem a coragem e a independência necessárias para fazer o certo, diz Dino

Em meio ao ato realizado por bolsonaristas na Avenida Paulista para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu o colega em seu perfil na rede social Bluesky. "Defender uma Pátria Justa e Democrática, nos termos da Constituição, é o trabalho a que me dedico no Supremo, onde aprendo com mestres e amigos a exemplo de Alexandre de Moraes. É um juiz que tem a coragem e a independência necessárias para fazer o certo. É o que verdadeiramente importa", afirmou.

Segundo a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), 150 deputados federais e 31 senadores manifestaram apoio a um impeachment de Moraes. O novo pedido contra o magistrado deve ser protocolado nesta segunda-feira.