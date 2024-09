Filha de Virginia Fonseca pede para irmão nascer logo: José, vem hoje, por favor

Vem logo! Virginia mostra sua filha mais velha, Maria Alice, conversando com a barriga da mamãe chamando o irmãozinho para vir conhece-la, neste sábado, dia 7. A empresária já é mãe de duas meninas e está a espera do terceiro bebê com Zé Felipe.

Na publicação do Instagram, a influenciadora mostrou a conversa da filha com José Leonardo:

- José, vem hoje, por favor! José, vem hoje, por favor!

Na legenda, Virginia colocou que a pressão para o neném nascer está forte:

José, vem hoje, por favor. Bom dia grupo!! A pressão está vindo de todos os lados. Mariazinha está querendo que o José venha hoje. Ele segue por cá e temos live 19 horas, a não ser que ele decida vir mesmo.