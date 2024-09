Boulos: São Paulo não se beneficia da guerra antidemocrática dessa turma na Avenida Paulista

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), criticou a participação de adversários da manifestação de 7 de Setembro na Avenida Paulista. "São Paulo não vai se beneficiar da guerra antidemocrática que essa turma está querendo fazer", disse.

Boulos acrescentou que, enquanto ele estava na periferia, os "adversários estão em manifestação para ficar atacando a democracia, as instituições e defendendo o golpismo", conforme suas palavras.

Boulos fez neste sábado, 7, uma caminhada pelas ruas de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A candidata a vice na sua chapa, Marta Suplicy (PT), não compareceu. Boulos foi acompanhado por dois ex-prefeitos paulistanos: a deputada federal Luiza Erundina (PSol) e do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em uma das rápidas falas em cima do carro de som, Haddad falou sobre "derrotar o bolsonarismo em São Paulo", com a eleição de Boulos a prefeito. Disse ainda que o psolista é o único candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade. "Por outro lado, Bolsonaro tem dois", afirmou, fazendo referência a Ricardo Nunes (MDB) e a Pablo Marçal (PRTB).

Ao discursar, o ministro da Fazenda adotou um tom político, relembrando sua gestão como prefeito de São Paulo. Com isso, pautas econômicas ficaram em segundo plano. Mais cedo, no mesmo evento, criticou a gestão de Ricardo Nunes (MDB) e chamou Pablo Marçal (PRTB) de estelionatário. Ao fim da caminhada, que durou cerca de uma hora, apenas Boulos falou rapidamente com a imprensa. Haddad se retirou logo após o encerramento oficial.