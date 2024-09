Jennifer Lopez aparece com look icônico em festival e posa com melhor amigo de ex-marido

Foi para arrasar! Jennifer Lopez compareceu no Festival Internacional de Cinema de Toronto na última sexta-feira, dia 6, com um look poderoso para a divulgação de seu novo filme. Além disso, a atriz não estava para brincadeira e posou com o melhor amigo de Ben Affleck.

A artista escolheu um vestido prateado com recortes nas laterais e laços pretos para a estreia de Unstoppable, seu novo filme. O enredo gira em torno de um jovem, Robles, que nasceu sem uma perna e cresceu em uma lar disfuncional. Ele se apaixona pelo wrestling universitário e sonha ganhar uma vaga em um time da Divisão 1 dos Estados Unidos, apesar de sua deficiência.

JLo além de divulgar o filme, foi também para causar. A atriz posou com o melhor amigo do ex-marido, Matt Damon, no tapete vermelho. Será que foi para mostrar que realmente superou?