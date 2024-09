Maya Massafera teria ido ao hospital por conta de reposição hormonal

Eita! Maya Massafera teria dado entrada em hospital na última sexta-feira, dia 6, após voltar de Veneza, Itália. De acordo com fontes do Portal Leo Dias, a influenciadora teria apresentado inchaço nos braços, local onde é aplicado a reposição hormonal.

A situação chegou a ser um tanto preocupante, após Massafera apresentar risco de infecções nos locais. No entanto, após ser atendida e medicada, a influenciadora pôde retornar para sua casa.

Porém, Maya não se pronunciou sobre o assunto e, inclusive, marcou presença na after party da Anitta, após show do intervalo do jogo de futebol americano em São Paulo. A influenciadora usou os Stories para mostrar que estava se divertindo com os amigos na festa.