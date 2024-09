Cesar Tralli relembra perda da irmã e da mãe: - Foi um baque para mim

Cesar Tralli foi o convidado do Conversa com Bial, na noite da última sexta-feira, dia 06. Durante sua participação, o jornalista relembrou de duas - e difíceis - perdas em sua vida: a morte da irmã e de sua mãe.

Emocionado, Tralli falou com carinho de sua irmã Gabriella, que morreu aos 40 anos de idade. Segundo o profissional, ela foi o maior ensinamento de sua vida.

- Tive uma irmã especial, que foi o maior ensinamento da minha vida. Essa irmã viveu até os 40 anos. Gabriella, a Gabi. Ela nasceu com uma síndrome rara, o diagnóstico foi muito difícil de ser feito e os médicos levaram anos para descobrir o que ela tinha, Síndrome de Noonan. Ela sempre foi um eterna criança e foi o maior ensinamento da minha vida pela pureza. Especialmente nesta questão de você humanizar e ter empatia pelos outros. São as experiências de vida que vão moldando a gente.

Tralli contou que sofreu muito quando perdeu a irmã:

- Ela tinha muita convulsão e eu vivi momentos dramáticos ao mesmo tempo tendo um amor incondicional que fez ser quem eu sou.

Em seguida ele relembrou da morte de sua mãe. Para quem não se lembra, Edna Tralli morreu em outubro de 2022 em um acidente de avião.

- A perda da minha mãe, súbita, que não completou 2 anos. Morreu em uma queda de avião em um represa do interior de São Paulo. Nos falamos no domingo de manhã e, no domingo à tarde, ela foi embora, sumiu, virou estrelinha. E a perda da minha mãe foi um baque para mim.