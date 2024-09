Após 29 anos, Deborah Secco encerra contrato fixo com a TV Globo

Mais uma atriz se despediu da TV Globo! Após 29 anos, Deborah Secco deixou a emissora. A informação é da Folha de São Paulo e, de acordo com o veículo, o contrato chegou ao fim no mês de julho e não foi renovado.

Aos 44 anos de idade, Deborah seguirá os passos de outras atrizes como Juliana Paes, Marieta Severo, Cassia Kiss e Christiane Torloni e terá apenas contratação por obra específica.

Vale pontuar que Deborah estreou na televisão em 1991, e sua último novela na emissora foi o remake de Elas por Elas, que chegou ao fim no mês de abril. No dia 25 de setembro, os fãs poderão acompanhá-la na segunda temporada de Rensga Hits, que chega no Globoplay.

Deborah ainda não se pronunciou sobre o fim do seu contrato nas redes sociais.