Alex alfineta Flávia em série de vídeos

Alex Manente, deputado federal e candidato do Cidadania ao Executivo de São Bernardo, parece ter abandonado o tom pacífico dos primeiros dias de campanha e decidiu partir para o ataque aos adversários. Um indício de mudança na estratégia foi chamar de “medíocre” o prefeito Orlando Morando (PSDB), que disse não enxergar o trabalho do parlamentar refletido no dia a dia da cidade – Alex garante ter enviado ao menos R$ 122 milhões em emendas ao município. O cidadanista também acusou, durante debate no g1, o PT – sigla do deputado estadual e prefeiturável Luiz Fernando Teixeira – de estar “parado no tempo”, após o petista criticar sua proposta de tornar a cidade um hub logístico. Além disso, a campanha de Alex publicou, nas redes sociais, uma série de vídeos chamada “Ser parente não é currículo”, nos quais alfineta a candidata governista ao Paço, Flávia Morando (União Brasil), ressaltando sua inexperiência em gestão pública. Em uma das peças, um jovem hesitante diante de um carro com motor superaquecido é interpelado por um pintor, que lhe oferece ajuda: “Aê, primo, meu negócio é parede, mas dou um jeito nisso aí se você quiser”. O vídeo termina com o alerta de um locutor: “Ser parente não faz ninguém experiente. Pense nisso e não arrisque.”

‘Vanusa'

Moradora de São Bernardo, mas com domicílio eleitoral em Santo André, a médica Fabiana Marangoni (União Brasil-foto). candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB), teve dificuldade para acertar a letra do Hino de Santo André em sessão solene dos 70 anos da Casa Da Esperança, no Teatro Municipal, quinta-feira. A gafe não passou despercebida pelos observadores mais atentos da cena política municipal, que recomendam à “andreense” lições de civismo sobre os símbolos da cidade que almeja governar.

Processo

O governo do Estado entrou na Justiça contra a campanha do candidato do Psol à Prefeitura da Capital, Guilherme Boulos, pelo uso da marca Poupatempo. O processo foi encaminhado ontem à Vara da Fazenda Pública do Foro Central. A criação do “Poupatempo da Saúde” está entre as propostas de Boulos. Curiosamente, a marca já é usada em Santo André, para nomear equipamento criado no início deste ano pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para para centralizar as especialidades oferecidas na rede de saúde andreense.

Fala aí, Teixeira

Candidato a vice-prefeito em São Bernardo, Paulo Eduardo (PL) alfinetou o postulante petista ao Paço, Luiz Fernando Teixeira, questionando-o sobre as acusações de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos). “Reclamar que eu ando armado pode reclamar. Quero ver é se ele vai falar sobre o ministro ‘taradão’ no meio da Esplanada assediando a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial). Fala aí, Teixeira: o que você tem a dizer sobre o ministro?”, questionou. Almeida foi demitido ontem pelo presidente Lula.

Companhia

Um dia depois de receber o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante evento que o lançou oficialmente como candidato a prefeito de Santo André, Gilvan voltou às ruas ontem. Desta vez, além do prefeito Paulo Serra (PSDB), teve a companhia da esposa, Jéssica Roberta, em circuito com caminhão de som que passou por vários bairros.

Plataforma digital

O prefeito de Ribeirão Pires e postulante à reeleição, Guto Volpi (PL), lançou ontem plataforma digital que reúne informações sobre seu plano de governo. O site gutovolpi22.com.br disponibiliza realizações de seu mandato atual, notícias da campanha e uma seção dedicada à trajetória de Guto.