Carlinhos Maia fala sobre Deolane Bezerra e revela motivo do afastamento entre eles

Abriu o jogo! Carlinhos Maia decidiu usar as suas redes sociais para falar sobre Deolane Bezerra, que segue presa no Recife, e o motivo do afastamento entre eles.

Através de um vídeo, o influenciador explicou que estava recebendo muitas cobranças dos internautas para falar sobre o assunto. Segundo ele, Deolane é uma pessoa que ele gosta muito, mas que existe uma vida além da internet e nem tudo precisa ser compartilhado.

- É uma pessoa que gosto muito, mas existe vida além da internet (?) Para servir de consolo para muitos, a gente se afastou desde a época do Fiuk. A gente não se fala há dois meses. Não sentamos para conversar pessoalmente.

Em seguida Carlinhos falou sobre a luta do seu pai contra o câncer:

- Meu pai está em tratamento de câncer e eu não recebi mensagem. Estou passando uma barra com meu pai, eu também tenho uma vida (?) Tudo vai ser resolvido, já está aí na Justiça.