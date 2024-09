Quiropraxia auxilia gestação e diminui tempo de parto, aponta especialista

A quiropraxia é uma prática que consiste em ajustes na coluna que auxiliam o sistema neuro-músculo-esquelético e neste 18 de setembro é celebrado pelo Dia do Quiropraxista. Como atende a todas as idades, os ajustes podem ser destinados a mulheres grávidas, aos próprios bebês e até crianças, segundo a especialista profissional Bianca Colisse, formada em Educação Física na Fefisa (Faculdades Integradas de Santo André). Os benefícios podem também ser diversos, para diferentes públicos e para cada faixa etária. Isso porque a quiropraxia melhora a conexão do cérebro com o corpo.

EM GESTANTES

"A mulher grávida pode fazer quiropraxia quando não há contraindicações, a exemplo, de risco de aborto espontâneo no primeiro trimestre de gravidez ou ainda intercorrências em gestações passadas. A prática deve ser autorizada pelo médico e ter uma anamnese feita pelo quiropraxista", conta Bianca,

Entre as vantagens estão:

• Com o crescimento da barriga, a lombar da mulher fica sobrecarregada. A quiropraxia pode aliviar a tensão, dores e a má movimentação na região. O mesmo processo ocorre em áreas da cervical e torácica da mulher;

• Além disso, os ajustes auxiliam no desenvolvimento do bebê dentro da barriga, estimulando especialmente o sistema nervoso da mãe, que é interligado ao bebê e ajuda a ele no seu crescimento dentro da barriga, bem como na hora do trabalho de parto;

• Os ajustes contribuem para que o bebê entre em uma posição correta perto da hora de nascer, reduzindo o tempo de espera durante o parto.

NOS BEBÊS

Segundo ela, os ajustes aos pequenos são mais sutis quando comparados aos adultos, mas podem auxiliar em:

• Cólica, gases, dificuldade de evacuar, o sono ou outras questões que comprometem a conexão do cérebro e do corpo do bebê;

• Muitas vezes, o bebê sofre traumas no parto, a exemplo de deslocamento de clavícula ou de ombro e os ajustes melhoram o quadro até mesmo de dores que podem surgir;

• O sistema digestivo é sempre bem impactado durante os processos.

CRIANÇAS TAMBÉM PODEM SE BENEFICIAR

Para crianças maiores de dois anos, os ajustes funcionam tendem a:

• Evitar questões posturais futuras, como escoliose e corcundez;

• Ajudar nas dores de crescimento que acometem as pernas, normalmente, de crianças de 4 a 12 anos;

• E auxiliar crianças em fase escolar, quando a mochila fica pesada e acaba comprometendo a coluna, provocando desconfortos;

• A quiropraxia pode favorecer para o sono REM e para noites bem-dormidas.

“É imprescindível identificar possíveis contraindicações antes dos ajustes e quais são as melhores técnicas a serem desenvolvidas no tratamento dentro daquele cenário individualizado”, explica.