Record se prepara para nova viagem ao Marrocos

“Paulo, O Apostolo” também terá cenas gravadas no país africano

A parceria Record-Seriella está se preparando para uma nova viagem ao Marrocos, desta vez, em função da série “Paulo, O Apóstolo”, a sua próxima superprodução, de autoria de Cristiane Cardoso.

O embarque da equipe, liderada pelo diretor Leonardo Miranda, está previsto para acontecer ainda no final deste mês de setembro.

Num primeiro momento, logística pura, busca por locações inéditas e que se enquadrem no projeto, assim como a definição de questões relacionadas a transporte, acomodação, apoio de equipes locais, entre outros.

Superada esta etapa, como passo seguinte, a “lista de embarque”, entre atores, produtores, figurinistas, maquiadores..., indispensáveis para a realização dos trabalhos.

“Paulo, O Apóstolo”, na casa de 50 capítulos, terá Murilo Cezar como protagonista e vai contar a história de uma das figuras mais conhecidas do cristianismo. O homem que passou de perseguidor dos seguidores de Jesus a um dos seus mais influentes apóstolos.

A produção já desponta como um dos principais investimentos da Record para sua programação 2025.

TV Tudo

Obra do cinema

O Canal Brasil vai exibir neste sábado, a partir das 18h, data dos 202 anos da Independência do Brasil, o filme “Independência ou Morte”, de Carlos Coimbra.

Lançado em 1972, traz no elenco Tarcísio Meira, Glória Menezes e Dionísio Azevedo. No ano de seu lançamento, foi o filme mais visto, com quase 3 milhões de espectadores, segundo a Ancine.

True crime

O Disney+ marcou para o próximo dia 25 a estreia da série “Volta, Priscila”.

Em formato de documentário, vai contar o mistério sobre o desaparecimento da irmã do lutador Vitor Belfort, há 20 anos.

Mistério

A direção da Record ainda não divulga quando serão revelados os participantes da nova “Fazenda”.

Tem todo um suspense envolvido. A coletiva de imprensa será na próxima quinta-feira, nas instalações do programa, com cerca de 100 pessoas convidadas. Acredita-se que será durante a sua realização.

Bom isso

É bom ver que o teatro continua atraindo a atenção das pessoas.

“Dois de Nós”, estrelado por Antonio Fagundes, Thiago Fragoso, Christiane Torloni e Alexandra Martins está estreando no Tuca, em São Paulo, com intensa disputa nas suas bilheterias. A busca por ingressos é muito intensa.

A propósito

Na semana que passou, uma declaração do ator Thiago Fragoso, dizendo que nas novelas “não pode ter mais homem branco hétero”, alcançou enorme repercussão.

Um desabafo, claro. Mas que existe, atualmente, toda uma situação estranha, isso existe.

Condições indispensáveis

Evidente que toda e qualquer novela, ao se propor retratar a vida do jeito que é, deve contar com pessoas dos mais diferentes tipos e características. Estamos todos de acordo quanto a isso.

O problema é que, com medo de cometer injustiças, estão acontecendo erros nas escalações das novelas. Muitos deles imperdoáveis, por medo de críticas e porque há uma declarada tentativa de não desagradar este ou aquele.

Só completando

Ninguém, em se tratando de novelas ou séries, é a favor de tirar a oportunidade de quem quer que seja, desde que se atenda as principais condições.

Primeiro tem que ter talento e também atender o que o personagem exige. Quando há a tentativa de passar por cima de exigências que são elementares, nunca dá boa coisa.

Palpite (1)

A Globo, desde que ela existe, em todo encerramento de novela tem o hábito de reprisar o último capítulo no sábado.

Tudo bem, é uma escolha e, talvez, nem exista o desejo de alterar qualquer coisa.

Palpite (2)

Normalmente, todo último capítulo é bem espichado, com vários intervalos e muitas inserções comerciais. Bom dinheiro.

A repetição do mesmo no sábado, além de não despertar o mesmo interesse, dá uma esticada desnecessária na programação. Não seria mais produtivo um chamadão ou making of da nova?

Atleta

Depois das duas operações, Fausto Silva está se mostrando um novo Fausto Silva.

Além da fisioterapia, ele tem feito ginástica todos os dias. Domingo a domingo. O dr. Fernando Bacal, inclusive, já liberou para o jogo, mas o Muricy é que está segurando para escalar.

Bate – Rebate

· Finalmente, depois de tanto tempo fechado, o Estúdio 10 do SBT abriu as suas portas para as gravações do “Minha Mulher que Manda”, do Celso Portiolli...

· ... E como já existiam 8 e o 10 foi inaugurado agora, falta só construir o 9.

· CNN Brasil precisa dar um jeito na vida e cuidar um pouco mais da sua audiência, que deixa a desejar em boa parte do dia.

· Globoplay tem um bom cardápio, mas os seus problemas técnicos continuam frequentes. São muitas as reclamações.

· Tinha melhorado um pouco, mas verifica-se que a propaganda de remédios milagrosos veio a se intensificar nos últimos tempos...

· ... Até alguns programas esportivos no rádio já foram “contaminados” e entraram nesse embalo...

· ... O curioso é que, ao anunciar os poderes da sua droga milagrosa, a mocinha da propaganda fala mal do remédio concorrente. Uma festa...

· ... Ah, enquanto isso, a propaganda infantil na TV aberta continua proibida.

· Neste sábado, 17h, tem Copa Paulista em algumas TVs da Record, do litoral e interior de São Paulo, Capivariano e Votuporanguense.

C´est fini

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, neste sábado, terá o especial das Paquitas. Além de várias delas, as participações de Xuxa, Simony e dos compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas.

Durante o programa, a apresentação de uma música inédita delas.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!