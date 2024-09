Ribeirão adota livro que dá visibilidade a alunos com TEA

Com intenção de incluir e dar visibilidade a estudantes da rede municipal de ensino com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou a entrega de exemplares do livro O Mundo Azul de Theo para mães, pais, alunos e alunas nas escolas municipais Francisca Ferreira Santiago e Eng. Carlos Rohm I.

O livro tem como um dos principais objetivos estimular professores, professoras, estudantes, familiares e a comunidade escolar na construção de um ambiente saudável e inclusivo, dentro e fora do ambiente escolar.

Além da entrega dos livros, a comunidade escolar também participou de bate-papo com integrantes da coordenadoria pedagógica da municipalidade.

“Uma iniciativa desta só destaca a importância que a Secretaria de Educação e Cultura dá a esse tipo de situação. Minha família é autista, está na rede municipal e fico mais tranquila em saber que a rede está dando atenção especial para estes alunos. Eu mesmo posso aprender ainda mais e ter um olhar diferenciado para o TEA”, declarou Cristina Boni Vicente, que participou da conversa e recebeu um exemplar do livro.

A Prefeitura afirma que já realizou formação com os docentes sobre o papel de integrar e acolher os estudantes que têm TEA.