Raicca Ventura, de Santo André, é finalista no Mundial de skate vertical

A skatista Raicca Ventura, de Santo André, fez boa fase preliminar no Mundial de Skate Vertical, realizado na Itália e, com nota 75,14, garantiu vaga na final do torneio, ao avançar em quinto lugar. A decisão será neste sábado, às 11h35, e o Brasil também é representado por Dora Varella, sétima na classificatória. A transmissão será realizada pelo canal do YouTube Skate Brasil.