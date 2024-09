Obituário - 8 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Luiza Fozzatti Ribera, 99. Natural de Cosmópolis (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Takanori Miyamoto, 95. Natural do Japão. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agostinho Mauro Filho, 87. Natural de Artur Nogueira (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zilda Izidoria de Sousa, 85. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Jardim do Mirante, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Eunice Barros da Silva, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ideli Garcia Bravo, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Ziolanda Maria de Sousa Fidelis, 73. Natural de Buriti Alegre (Goiás). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miyuki Koura de Souza, 68. Natural do Japão. Residia no Acampamento Anchieta, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Maria Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Operadora de caixa. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberta Ciriaco da Silva, 17. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Estudante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nathalia de Cássia Mariano, 21. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Ezequiel Hessel, 94. Natural de Porangaba (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Jardim da Colina.

José Belo Ferreira, 72. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Centro de São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Gabriel de Lemos, 96. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

José Carlos Ferreira da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Aucidesio José dos Santos, 51. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Simone Camargo, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Professora. Dia 3. Cemitério São José.

Hermes Campos da Silva, 67. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.