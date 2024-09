Obituário - 7 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Mário Janes, 100. Natural de Itatinga (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Emilja Kozyrska Dawid, 94. Natural da Polônia. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Barros Fernandes, 90. Natural de Portugal. Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Hairton Herlene Oliveira Lopes, 89. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Memorial Planalto.

Nair Ribeiro Maroelli, 86. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pedro Grego, 84. Natural de Brotas (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Darci Zaneti Badan, 82. Natural de Mogi-Guaçu (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês Luzia Botareli Dias, 81. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel da Silva Berzin, 77. Natural de Monteiro (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Letício Martins Soares, 77. Natural de Barra (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvador Pacheco Sandri, 72. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Otavio Régio, 69. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Nunes da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Advogada. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Newton Jesus Ferreira, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Aparecida Heleno de Lima, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Rosana Maria Bordini de Oliveira, 57. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo de Júlio, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica. Distribuidor. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Adenilson Menino da Silva, 50. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Ajudante. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Orlando Luiz Bonini, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Odete Schauer da Silva, 83. Natural de São Caetano. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Arnaldo Gil, 81. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Maria. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Maria Cleuza Nietto Beraldo, 70. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ênio Bonano, 47. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Diosvaldo Gonçalves de Almeida, 76. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernando Felinto Vasconcelos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson Robson Bento, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Gladson Carvalho da Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Encarregado de manutenção. Dia 2, em Santo André. Vale da Paz.

Wilgner Santos de Paulo Silva, 23. Natural de Itapeva (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Samuel Soares Burgos, dez anos. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Vale da Paz.

MAUÁ

José Júlio Florentino, 96. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Luiz de Souza, 72. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Margarida Maria Ferreira Cotrin, 87. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Formosa, em São Paulo. Dia 31, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Formosa.

José Batista Brandão, 86. Natural de Tacaratu (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Luiz Carlos Cabral, 79. Natural de São Paulo. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Roberto Flauzino Leite, 77. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Adailza Correa Dias, 76. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Darce Ambrozio, 72. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Luiz Queirós da Silva, 68. Natural de São Miguel (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Palanque, em São Paulo. Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Carmosina, em Itaquera (Capital).

José Cândido, 61. Natural de Bananal (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.