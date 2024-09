Candidata andreense denuncia assédio de Silvio Almeida; ministro é demitido

A professora e candidata a vereadora em Santo André Isabel Rodrigues (PSB) utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para expor um episódio de assédio sexual sofrido pelo ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Esta é a primeira denúncia pública e sem anonimato, após o político se tornar alvo de investigação em quatro casos reunidos pela organização Me Too Brasil e acabar sendo demitido no começo desta noite, horas após a repercussão da andreense.

Por vídeo, a candidata contou que o caso ocorreu em 3 de agosto de 2019, em um almoço no Centro de São Paulo. Segundo Isabel, Almeida se tornou um conhecido na Escola de Governo de São Paulo. Na ocasião, ele era membro do Conselho Pedagógico da instituição.

"Sentei do lado dele e não sei por qual motivo ele se achou no direito de invadir as minhas partes íntimas sem o meu consentimento. Fiquei estarrecida e fiquei com vergonha, ao ponto que demorou para entender. A violência sexual sofrida há cinco anos foi tema em sessões de terapia. Foi tema de conversas com minhas irmãs e amigos mais próximas", relata.

O medo de retaliações impediu a professora de expor o episódio: "pensei muitas vezes em denunciar. Não o fiz por vários motivos, e o motivo maior, foi o medo disso voltar contra mim. Silvio tem o conhecimento da lei e poderia facilmente fazer as coisas mudarem de rumo".

"Estou aqui para somar a voz dessas mulheres. (...) Acredito que foram muitas, somos donas dos nossos corpos e ninguém tem direito de invadi-los sem a nossa permissão", finalizou em declaração nas redes.

Confira o vídeo completo:

SOLIDARIEDADE

Ao Diário, o PSB emitiu uma nota em solidariedade a candidata, destacando a 'coragem' da vítima, 'em uma situação tão dolorosa e delicada'.

"Denúncias de violência sexual devem ser tratadas com seriedade e respeito, e as vítimas precisam ser acolhidas. Não toleramos qualquer forma de violência, especialmente aquela que afeta as mulheres, e nos colocamos ao lado de Isabel, reafirmando nosso compromisso com a luta em defesa das mulheres e contra todas as formas de abuso e violência. Neste momento, reforçamos nosso apoio irrestrito a Isabel e às demais mulheres que enfrentam situações semelhantes, esperando que as autoridades competentes tratem o caso com a devida urgência e rigor, garantindo que a justiça prevaleça. Não podemos permitir que episódios como esse fiquem impunes. A luta pela igualdade e o respeito às mulheres é uma bandeira que transcende partidos e ideologias, e seguiremos firmes ao lado das vítimas, buscando uma sociedade mais justa e igualitária para todos."

O HISTÓRICO

Na noite de quinta, Almeida comentou ter acionado o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a CGU (Controladoria-Geral da União) e PGR (Procuradoria-Geral da República) para apuração dos fatos. "Uma campanha bem orquestrada para afetar minha imagem como um homem negro e defensos dos direitos humanos", reiterou.

Ainda nesta tarde, o Presidente Lula (PT) quebrou o silêncio, declarando que 'alguém que prática assédio não ficará no governo'. A demissão de Silvio foi anunciada às 19h31.

Até o momento não há indicativos do nome a substituir Almeida na pasta de Direitos Humanos e Cidadania.