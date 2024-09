Candidata de Santo André sai do coma e mantém campanha do hospital

A empresária Tânia Vasconcelos, que nesta eleição adotou o nome Tânia da Tatibel (nome de seu bazar) na urna e concorre a uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade pelo Partido Novo, saiu do coma induzido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) depois de mais de uma semana internada após três paradas cardíacas. Mesmo do hospital, a candidata garantiu que dará prosseguimento em sua campanha eleitoral.

“Eu não saí do páreo. Estou aqui firme e forte, só esperando a hora de dar a largada. Sei que já foi, mas dá tempo”, informou em um vídeo pelas redes sociais, ainda com dificuldade para falar e uma sonda nasogástrica no nariz.

Impossibilitada de estar nas ruas, a candidata contou com a colaboração de correligionários para seguir com a empreitada. “O pessoal está trabalhando para mim. Fizeram uma mobilização e 'bora' para cima, porque depois dessa ninguém me segura”, complementou.

HISTÓRICO

Tânia havia se sentido mal depois de participar de um chá beneficente no último dia 22 de agosto. Horas antes ela também tinha participado de uma caminhada pelo calçadão da Coronel Oliveira Lima juntamente com o candidato do Partido Novo à Prefeitura, Coronel Sardano, e lideranças políticas da sigla.

Socorrida ao pronto-socorro, Tânia sofreu três paradas cardíacas, que a levaram ao coma, estado profundo de inconsciência que impede a pessoa acometida de reagir tanto a estímulos externos como internos.