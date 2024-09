Ex-vice presidente republicano Dick Cheney apoiará Kamala Harris nas eleições, diz filha

O republicano Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, apoiará a democrata Kamala Harris na corrida presidencial contra Donald Trump, disse sua filha, a ex-deputada Liz Cheney, nesta sexta-feira, 6. O anúncio de Liz sobre seu pai ocorreu durante uma entrevista no Texas Tribune Festival, apenas dois dias depois de ela mesma ter apoiado Kamala, aumentando a lista de republicanos que optam pela candidata democrata diante do radicalismo de Trump.

"Dick Cheney votará em Kamala Harris", disse Liz Cheney para aplausos da plateia. "Uau," respondeu Mark Leibovich da revista The Atlantic durante uma entrevista no palco o evento.

Cheney foi o 46.º vice-presidente norte-americano de 2001 a 2009, no governo de George W. Bush. Assim como sua filha, ele tem sido um crítico contundente de Trump.

Em um anúncio de campanha para Liz Cheney, enquanto ela buscava um quarto mandato como a única representante de Wyoming no Congresso, Dick Cheney chamou Trump de "covarde" por tentar "roubar a última eleição usando mentiras e violência para se manter no poder após os eleitores o terem rejeitado".

A filha, por sua vez, copresidiu a investigação da Câmara sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 e foi expulsa em sua primária republicana de 2022 em Wyoming como resultado disso.

Ela anunciou seu apoio em um evento na Universidade de Duke, na quarta-feira, 4. Logo depois, na rede social X, ela falou sobre o "perigo" que acreditava que Trump ainda representa para o país. "Eu não acredito que temos o luxo de escrever os nomes de candidatos, particularmente em estados decisivos," disse. "Como conservadora, como alguém que acredita e se preocupa com a Constituição, pensei profundamente sobre isso. Por causa do perigo que Donald Trump representa, não apenas não votarei em Donald Trump, mas também votarei em Kamala Harris."

A presidente da campanha de Kamala, Jen O'Malley Dillon, disse em um comunicado na noite de quarta-feira: "A vice-presidente tem orgulho de ter conquistado o voto da congressista Cheney. Ela é uma patriota que ama este país e coloca nossa democracia e nossa Constituição em primeiro lugar."

Questionado sobre o assunto, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, respondeu: "Quem é Liz Cheney e o que ela faz?"

Pai e filha se juntam a outros republicanos como o ex-representante Adam Kinzinger, e o ex-representante Denver Riggleman, como apoiadores de Kamala.

Mais de 200 ex-alunos do governo Bush e das campanhas presidenciais republicanas do falecido senador John McCain e do senador Mitt Romney também anunciaram seu apoio a Kamala na semana passada./AP.