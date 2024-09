Estufa de maconha é encontrada em casa de Santos

Uma estufa usada para o plantio de maconha foi encontrada em uma casa localizada em Santos, região litorânea de São Paulo. Um homem de 40 anos é suspeito de construir um cômodo climatizado para cultivar 166 arbustos no imóvel. Ele foi preso em flagrante na quinta-feira (5).

Denúncias levaram os policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) a descobrirem a estufa no bairro Boqueirão. O homem visitava o imóvel duas vezes ao dia, o que levantou suspeitas da equipe, que passou a monitorar o local. Ontem, os agentes realizaram a abordagem quando ele deixava o local.

Dentro da casa, o suspeito adaptou um cômodo com iluminação, relógio, medidores de temperatura, de acidez, alicates e ventilação, contando com ar condicionado e ventiladores.

A Polícia também identificou um segundo imóvel, no bairro Embaré. No endereço, foram encontradas anotações da contabilidade da produção do entorpecente. Um tijolo de maconha, além de porções e sacos com sementes da droga, também foi apreendido.

A perícia foi acionada e, após a prisão, o homem foi encaminhado à cadeia. O caso foi registrado na 1ª DIG de Santos como tráfico de drogas.