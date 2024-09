Namorado de Bia Miranda recebe mandado de prisão pela Justiça de São Paulo

O bicho pegou! Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, recebeu mandado de prisão decretado pela Justiça do Estado de São Paulo, após dever mais de 50 mil reais de pensão para o primeiro filho.

De acordo com o Portal Leo Dias, o documento da Polícia Civil foi até a casa de Gato Preto para cumprimento, em São Bernardo do Campo, mas ele não foi localizado para intimação. Ao que parece, o influenciador não teria muito contato com o filho, sendo que teria visitado o primogênito apenas duas vezes em seus oito anos de vida.

Recentemente, Samuel entrou em um relacionamento com Bia Miranda, influenciadora que também tem um filho. Os dois engataram o namoro dias após O término da influenciadora com o DJ Buarque.