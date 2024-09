Esposa de Zé Neto agradece orações pela saúde do cantor: Estamos recebendo o carinho de cada um de vocês

Natália Toscano, esposa do cantor sertanejo Zé Neto, usou as suas redes sociais para agradecer aos fãs por todas as orações direcionadas ao amado. O músico, vale pontuar, está tratando um quadro de depressão e, por esse motivo, está afastado dos palcos.

Com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, a influenciadora falou que a família está vivendo a infinita misericórdia de Deus.

Recebemos o presente da Tua visita ó mãe imaculada, Maria de Fátima. Obrigada Virgílio e Guilherme por nos trazerem com tanto cuidado a imagem de Nossa Senhora De Fátima, um milagre vivo que verte mel e azeite. Estamos vivendo a infinita misericórdia de Deus.

No final da publicação, ela agradeceu as orações e as mensagens de carinho:

Agradeço a todos os fãs e amigos que estão em oração pela saúde do Zé e por nossa família, estamos recebendo o carinho e oração de cada um de vocês.