Litoral de SP tem previsão de frio e ventos fortes, dizem Inmet e Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a incidência de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora no litoral paulista. A expectativa é que a condição climática permaneça até esta sexta-feira, 6. O Estado também registra queda de temperatura até a manhã de sábado, 7.

Depois do forte calor registrado nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o aviso para perigo potencial de queda de temperatura entre a madrugada desta sexta-feira e a manhã de sábado. Além de áreas do Estado do São Paulo, o declínio entre 3ºC e 5ºC também é sentido em parte do Rio de Janeiro.

Na cidade de São Paulo, os termômetros oscilam entre 15ºC e 22ºC nesta sexta-feira. No fim de semana, de acordo com a empresa Meteoblue, as temperaturas voltam a subir, ficando a máxima acima de 30ºC. Não há expectativa de chuva.

Áreas Afetadas pelo declínio de temperatura nesta sexta-feira:

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

Campinas

Bauru

Piracicaba

Itapetininga

Ribeirão Preto

Araçatuba

Marília

Araraquara

Sul Fluminense

Vale do Paraíba Paulista

Baixadas

Centro Fluminense

Região metropolitana de São Paulo

Região metropolitana do Rio de Janeiro

Assis

Litoral sul paulista