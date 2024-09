Linkin Park: quem é Emily Armstrong, nova vocalista da banda que anunciou retorno; ouça single

Emily Armstrong, de 38 anos, é a nova vocalista da banda de rock alternativo Linkin Park, que volta depois de sete anos com novo álbum e turnê, anunciados na quinta-feira, 5, nas redes sociais. Com o anúncio, a banda lançou o single The Emptiness Machine.

Confira o single aqui

A chegada de Emily inaugura nova fase da banda, que entrou em hiato após a morte do vocalista original, Chester Bennington, em 2017. Bennington morreu aos 41 anos.

O novo álbum, From Zero, tem previsão de lançamento para o dia 15 de novembro. Além de Emily Armstrong nos vocais, integram a banda Colin Brittain, Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn.

A turnê do Linkin Park tem atualmente seis shows marcados, nas cidades de Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, Hamburgo (Alemanha), Londres (Inglaterra), Bogotá (Colômbia) e Seul (Coreia do Sul).

Veja Emily Armstrong cantando Numb, sucesso de Linkin Park aqui Quem é Emily Armstrong?

A nova vocalista do Linkin Park é natural de Miami, nos Estados Unidos. Ex-líder da banda de rock alternativo Dead Sara, formada em 2002, Armstrong também domina a guitarra, instrumento que toca desde os 11 anos.

O último álbum do Dead Sara é de 2021, intitulado Aint it Tragic?. Siouxsie Medley e Sean Friday também fazem parte da banda, que ficou reconhecida por seu single Weatherman.