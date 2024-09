Carro de luxo de Deolane Bezerra teria sido o motivo da investigação

Você viu no ESTRELANDO que Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, estão em prisão preventiva na penitenciária Colônia Penal Feminina, conhecida como Bom Pastor, localizada em Recife, desde a última quarta-feira, dia 04, após serem acusadas de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais. Agora, o jornal Folha de S. Paulo revelou detalhes do que poderia ter sido o pivô da investigação.

Segundo o veículo, a empresa de publicidades da advogada, Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, teria comprado um carro de luxo da marca Lamborghini. O automóvel seria da cor roxa e do modelo Urus, e teria sido adquirido por meio da Esportes da Sorte. No entanto, o que teria chamado a atenção das autoridades teria sido a ação de Deolane após a compra do carro: vender rapidamente o veículo. Isso porque a compra e venda rápida de bens de luxo seria considerado uma prática comum de lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com o jornal, a juíza Andréa Calado da Cruz, responsável pelo caso, teria pedido que as medidas fossem aplicadas com urgência para evitar que os investigados se desfaçam dos bens produto do crime. Ela também teria dito que: Há indícios suficientes do cometimento do crime de lavagem de capitais. Para a juíza, a compra e venda do carro por Deolane teria sugerido uma tentativa de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos.

Deolane teria dito no depoimento à polícia que o dinheiro recebido pela empresa de jogos ilegais teria sido por meio de contratos publicitários e negou qualquer envolvimento com a suposta lavagem de dinheiro.

O jornal O Globo também divulgou algumas informações sobre a empresa de Bezerra, que segundo eles, teria tido como receita bruta um lucro de mais de 25 milhões de reais em um ano, e em 2023, o valor teria chego maior, alcançando mais que 30 milhões de reais.

Além disso, o Jornal SBT revelou que Deolane teria recebido transferências financeiras da cunhada do chefe do PCC, Primeiro Comando da Capital, uma facção criminosa brasileira. Francisca Alves da Silva teria sido apontada como uma das principais envolvidas com a lavagem de dinheiro do grupo e atualmente está presa, desde abril deste ano.