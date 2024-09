Casa do Olhar Luiz Sacilotto recebe mostra de Erica Ferrari

Neste sábado (7), dia da Independência do Brasil, a Casa do Olhar Luiz Sacilotto recebe a exposição “Uma ruína paulista/ vocabulário de trabalho”, da artista visual paulistana Erica Ferrari, com obras inspiradas na arquitetura, arte e história do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. A abertura acontece às 14h, com entrada gratuita. A mostra segue aberta à visitação de 10 de setembro a 12 de outubro, das 10h às 17h.

A lembrança da primeira visita de Erica ao Museu do Ipiranga na infância e a complexidade e o detalhamento do processo de restauração e ampliação do edifício histórico, somados ao interesse da artista pela importância do equipamento na formação da identidade brasileira, formaram a base da pesquisa e resultaram em inspiração para as obras confeccionadas a partir de despejos da construção civil, objetos de escavação, cimento e tecido.

Nos últimos anos, Erica Ferrari produziu objetos e instalações a partir de pesquisa em torno das relações entre o fazer escultórico, a prática social, a arquitetura e as condições históricas de diferentes cidades.