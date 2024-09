Nana Caymmi é transferida para CTI para tratar infecção urinária

Nova atualização do estado de saúde de Nana Caymmi, de 83 anos de idade. Internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, a cantora precisou ser transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), segundo o boletim médico, divulgado pelo hospital na última quinta-feira, dia 5.

Internada desde o dia 26 de agosto, Nana foi diagnosticada agora com uma infecção urinária. O boletim informou:

A paciente Nana Caymmi foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José para tratar um quadro de infecção urinária.

Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Nana está vivendo uma fase delicada de saúde nos últimos meses. Em julho, ela foi internada para tratar uma arritmia cardíaca, onde passou 18 dias até receber alta. No entanto, Nana retornou ao hospital no dia 17 de agosto para passar por um cateterismo, e recebeu alta no dia 22 do mesmo mês.

Infelizmente, no dia 26 de agosto ela voltou a ser hospitalizada, e segue dessa forma, desde então.

Melhoras pra ela, não é?