Queda de audiência da TV paga atinge índices alarmantes

Um pouco, até se admite, pode ser a concorrência mais forte que veio a existir, mas muito do enfraquecimento da TV paga nos últimos tempos se deve à insignificância da quase totalidade dos seus canais e o péssimo trabalho oferecido.

Algo também tão imprudente que acaba causando prejuízos aos poucos que trabalham direito, tanto que os números nunca foram tão pífios. Ou irrisórios, na maioria traço ou zero vírgula pouca coisa.

Considerando o histórico, em agosto de 2016 a soma de todos bateu 8,6 no PNT e ocupou a segunda audiência geral, depois da Globo, nas 24 horas.

Agora, em agosto de 2024, valendo-se dos mesmos critérios, fechou com 2,7. Como se vê, uma queda bem acentuada. A boa notícia, pelo menos, é que nos últimos três meses ficou em linha. Não subiu, mas também não caiu.

Tudo bem que, além da TV aberta, agora tem o streaming e YouTube como fortes concorrentes, mas é inadmissível que em um menu com mais de 100 oferecimentos, só alguns poucos, entre jornalismo, esporte e entretenimento, se preocupem em ser buscados e proporcionar conteúdo de qualidade. A maioria é de uma insignificância absoluta. Difícil não apostar em perspectivas muito piores.

TV tudo





Pensa comigo Considero das mais positivas essa decisão da Globo em, aos poucos, contar novamente com os serviços de pessoas como Xuxa, Angélica e Fátima Bernardes, como foi a contratação da Eliana. Entre outras iniciativas. É uma aposta na certeza. Todas têm público e são respeitadas. Só precisam de um bom programa.

Tá esquisito Têm saído notícias do Geraldo Luís falando em assédio moral e grosserias contra pessoas da produção do seu programa. Difícil saber até que ponto, porém este não é o Geraldo a quem, há muitos anos, fui apresentado. O que eu conheço pode ter lá os seus defeitos – e quem não tem? –, mas mal-educado e assediador, ele nunca foi.

A propósito Em se tratando de Rede TV! e sem querer aborrecimentos a ninguém, vi o Companhia Certa, do Ronnie Von na quarta-feira, recebendo Murilo Rosa como convidado. O programa não tem nada demais e por isso mesmo ele é muito bom, porque só depende do encontro e da conversa de duas pessoas. TV sem floreado. Simplicidade na veia. Agora, o horário é ruim. Guerreira Laura Cardoso, 96 anos, integra o elenco do filme Dona Rosinha, média-metragem que fala sobre o abandono de pessoas idosas. Toda a sua equipe técnica e artística 90% formada por mulheres e dirigida por Kk Araújo. Bianca Rinaldi, Natallia Rodrigues, Rafaela Puopolo e Sofia Fornazari também estão no elenco.

Gozado isso A Fórmula 1, de novo, na Globo a partir do ano que vem, já começa a estimular a imaginação de alguns e surgir diferentes elucubrações a respeito. Entre as tantas, quem será o narrador responsável? Os nomes de Everaldo Marques e Galvão Bueno lideram as apostas. Falta oxigênio puro Tantos acontecimentos desagradáveis, entre cancelamentos e maus resultados, fizeram baixar ‘o moral da tropa’ na Band. Há um enorme desânimo em seus interiores, porque parece que nada está dando certo. Numa hora dessas é que se exige um comando firme, que saiba atuar de forma conveniente e rapidamente mudar o panorama de tudo. Medidas mais que urgentes precisam ser tomadas, em todos os seus setores. Falta só alguém para tomar essa frente. Não fui claro? Ontem, em notas que falavam dos boatos da saída de Luciana Valério da direção comercial do SBT, houve quem interpretasse de maneira errada e entendesse que ela estaria deixando o cargo. Que ia mesmo mudar para os Estados Unidos. Não é nada disso. Um mais um: a Luciana é e continua como número um do comercial do SBT, voltou da viagem aos Estados Unidos e reassume hoje as suas funções. Precisa ser mais claro? Um destaque Renascer pode não ter enchido os olhos como história, é verdade, daí a decepção de grande parte do público. Porém, não se pode negar que contou com boas interpretações, como de Edvana Carvalho (foto), a Inácia. Funcionou muito bem como guardiã de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Hoje vai ao ar o último capítulo.

Bate-Rebate

- No capricho, Rede TV! produziu uma chamada acima dos padrões para o jogo da NFL, Philadelphia Eagles e Green BayPackers. - O jogo é hoje, com transmissão a partir das 20h, direto da Neo Química Arena. - E com direito a show da Anitta no intervalo. - Quanto à escalação de Vale Tudo, a Globo já tem vários nomes fechados. - Faltam ainda ser definidos alguns protagonistas, mas a intenção, quanto a isso, é pisar mais forte no acelerador com a estreia de Mania de Você. - Reginaldo Leme, mesmo com a Fórmula 1 fora de lá, vai continuar na Band. - Largados e Pelados – A Tribo, em sua temporada mais extrema, estreia domingo no Max.

C’est fini

O repórter Leandro Stoliar estará neste domingo, a partir das 17h, promovendo sessão de autógrafos do livro Dossiê Venezuela na Bienal de São Paulo – Distrito Anhembi, em Santana. Era para ser uma reportagem especial sobre a ‘caixa-preta do BNDES’, para o Jornal da Record. No entanto, terminou em prisão para Stoliar e Gilson Fredy. Dois jornalistas presos pela ditadura de Nicolás Maduro. Dossié conta em detalhes as trinta horas de tortura psicológica, medos e incertezas do encarceramento dos brasileiros. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery