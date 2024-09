Atrasos e transtornos

O BRT-ABC, planejado para ser solução ágil de transporte entre a Capital e o Grande ABC, já deveria estar atendendo a população desde 2022. No entanto, o que se vê são ruas bloqueadas, canteiros de obras inacabados e um cenário de incerteza quanto à conclusão do projeto. Moradores e comerciantes de São Bernardo, cidade onde as obras se concentram, ainda enfrentam transtornos diários, desde o aumento do trânsito até a queda no fluxo de clientes. O novo prazo de entrega, agora previsto para dezembro de 2025, traz consigo mais dúvidas sobre a efetividade do planejamento e a responsabilidade da concessionária Next Mobilidade e do governo do Estado na execução de proposta de tal envergadura.

Além dos atrasos, a desorganização visível no andamento das obras gerou acúmulo de problemas em São Bernardo: o comércio local sofre com o fechamento de vias, o que afasta clientes; o tráfego nas imediações, já complicado, piora com desvios e bloqueios frequentes; e a poluição sonora e de poeira prejudica a qualidade de vida de quem vive ou trabalha nas imediações. Obras de infraestrutura de transporte são necessárias e bem-vindas, mas o impacto negativo prolongado poderia ter sido minimizado com gestão mais eficiente. A ausência de informações claras sobre os motivos dos atrasos e a falta de diálogo com a população aumentam a sensação de abandono por parte do poder público.

Para resolver a situação, é fundamental que governo e Next adotem medidas imediatas de mitigação de impactos, como o estabelecimento de canais de comunicação mais diretos com a população e comerciantes, além de maior fiscalização das obras para garantir que o novo cronograma seja respeitado. A criação de rotas alternativas eficientes, para aliviar o trânsito, e a promoção de incentivos ao comércio afetado podem amenizar os prejuízos causados pelo prolongamento das obras. A população do Grande ABC merece sistema de transporte de qualidade, mas também precisa que o processo de implementação seja conduzido de forma a não transformar benefício futuro em transtorno interminável.