Fim de semana promete muito sol em toda a região

A sexta-feira começa nublada no Grande ABC, mas o fim de semana promete ser de calor. Com poucas nuvens no sábado, a previsão para o domingo é de céu limpo e temperaturas altas por toda a região! Confira a previsão do tempo para este final de semana:

Santo André: 33°C / 18°C

São Bernardo: 32°C / 19°C

São Caetano: 33°C / 19°C

Diadema: 32°C / 19°C

Mauá: 32°C / 18°C

Ribeirão Pires: 31°C / 18°C

Rio Grande da Serra: 31°C / 18°C

Um bom fim de semana.