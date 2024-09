Catalá garante motivação por primeiro triunfo no quadrangular

A derrota por 3 a 1 para o Volta Redonda, domingo, na abertura do quadrangular da Série C do Brasileiro, já foi superado pelo São Bernardo FC. Quem garante é o técnico Ricardo Catalá, que foca o segundo compromisso pelo Grupo B, segunda-feira (20h), contra o Remo, no 1º de Maio. Com o revés na primeira rodada, o Tigre está em último lugar e precisa da vitória para não se distanciar da briga pelo acesso.

“Estamos em uma semana de muito trabalho. Todos nós estamos extremamente motivados”, diz o treinador, ao destacar que o elenco virou a chave após o revés na estreia e está mais preparado. “Estamos realizando ajustes em relação ao nosso último jogo, recuperando os atletas e preparando a melhor equipe possível”.

Catalá exalta a importância do apoio da torcida nos jogos em casa – a diretoria disponibilizará ingressos aos torcedores aurinegros. “Estamos felizes por reencontrar nossos torcedores. Contamos bastante com a força da arquibancada”.

Os times se enfrentaram na primeira fase, e o Tigre venceu por 1 a 0.